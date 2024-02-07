Державний реєстратор 1 жовтня 2023 року зареєстрував церкву в Сокирянах на приватну установу УПЦ МП

Міністерство юстиції України скасувало рішення про передачу храму Святих апостолів Петра і Павла у власність приватної організації УПЦ МП. 7 лютого релігійна громада міста Сокиряни, яка восени 2023 року перейшла з УПЦ МП в ПЦУ, провела перше богослужіння у приміщенні церкви. Раніше прихильники ПЦУ не могли користуватися храмом, бо священик московського патріархату закривав церкву на ключ, а законодавчих підстав зайти всередину містяни не мали.

Релігійна громада в Сокирянах 8 жовтня 2023 року проголосувала за перехід в ПЦУ. Голосування відбулося майже одноголосно – свої голоси «за» віддали 650 парафіян, «проти» виявився лише один учасник зборів. Однак невдовзі люди дізналися, що не мають права проводити богослужіння в своєму храмі. За тиждень до зборів реєстратор переоформила документи на релігійну споруду на приватну установу «Соціально-духовний центр на честь Святих апостолів Петра і Павла», яка пов’язана з УПЦ МП.

Однак релігійна громада ПЦУ в Сокирянах подала скаргу до Міністерства юстиції України, що храм зареєстрували у приватній власності незаконно. В Мін’юсті підтвердили, що реєстратор не мав право перереєструвати церкву, бо деякі документи не відповідали вимогам. Відтак реєстрацію анулювали, повідомила «Суспільне.Чернівці» членкиня ініціативної групи релігійної громади Антоніна Якубовська.

Перший раз до храму парафіяни ПЦУ потрапили 6 лютого, вони відчинили двері з бокового входу та центральні двері. 7 лютого вранці відбулося богослужіння зі священниками ПЦУ. Водночас за словами Антоніни Якубовської, на дворі зібралося кілька прихильників УПЦ МП, які вважають, що церква перейшла незаконно. Вони лише молилися і казали, що не підтримують перехід в ПЦУ та вважають, храм захопили силоміць.

Додамо, що для того, щоб вивести приміщення храму з майна релігійної громади, ініціативна група з парафіян УПЦ МП провела збори, на яких були присутні лише 35 членів. На зборах вони проголосували за передачу нерухомого майна приватному закладу «Соціально-духовний центр на честь Святих апостолів Петра і Павла». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, «Соціально-духовний центр» створений 20 липня 2023 року. Він зареєстрований у Чернівцях на вул. Руській, 33 – саме за цією адресою розташовується Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ МП. Станом на 7 лютого – юридична особа цього духовного центру скасована.

Додамо, що поліція Буковини досі розслідує кримінальне провадження щодо реєстратора, який перереєстрував церковне майно. «Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 365-2 Кримінального кодексу України, а саме зловживання впливом повноваженнями особами, які надають публічні послуги», – сказала ZAXID.NET речниця управління поліції Кароліна Маришева.