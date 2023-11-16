Ймовірно в УПЦ МП готують ще одну приватизацію церкви в Чернівецькій області

На Буковині правоохоронці розслідують реєстрацію приміщення храму Святих апостолів Петра і Павла в місті Сокиряни на приватну установу, яка підпорядковується Українській православній церкві Московського патріархату. Документи на церкву перереєстрували за тиждень до того, як релігійна громада проголосувала за перехід з УПЦ МП до ПЦУ. Про те, що храм вже не належить громаді, парафіяни дізналися нещодавно, коли намагалися провести в церкві богослужіння.

Релігійна громада у місті Сокиряни перейшла з УПЦ МП в ПЦУ на початку жовтня 2023 року. Голосування відбувалося на центральній площі міста. За рішення члени громади проголосували майже одноголосно. Упродовж місяця церковна громада оформляла всю документацію та вважали, що власністю релігійної громади є також храм Святих апостолів Петра і Павла та все церковне майно. Однак нещодавно, коли парафіяни намагалися провести богослужіння всередині церкви, дізналися, що споруда юридично належить приватній установі «Соціально-духовний центр на честь Святих апостолів Петра і Павла».

«Виявляється, що храм переоформлений за тиждень до зборів на приватну структуру. Є протокол зборів, згідно з якими її утворено. Проте з копії протоколів засідань видно, що на зборах громади, де створювався приватний заклад "Соціально-духовний центр", присутні лише 35 членів громади. У той час, коли членів громади насправді є майже 700. У створенні приватної установи також брала участь благодійна організація "Благодійний фонд на честь святих апостолів Петра і Павла". І в результаті цих зборів релігійна громада Сокирян увійшла до приватної структури з усім церковним майном», – розповів ZAXID.NET священник ПЦУ Роман Грищук.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, «Соціально-духовний центр» створений 20 липня 2023 року. Він зареєстрований у Чернівцях на вул. Руській, 33 – саме за цією адресою розташовується Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ МП. Зараз у власності «Соціально-духовного центру» лише одна будівля – у Сокирянах на вул. Перемоги, 3. Саме за цією адресою і розташований храм Святих апостолів Петра і Павла. Основним видом діяльності центру є «надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів».

Серед засновників «Соціально-духовного центру» є Благодійний фонд на честь святих апостолів Петра і Павла, керівник якого – Василь Маковський. За словами отця Романа Грищука, саме Василь Маковський разом з релігійною громадою УПЦ МП звернувся до реєстратора і переоформив храм, а пізніше вийшов зі структури, залишивши майно «Соціально-духовному центру». Роман Грищук каже, що приватизація храму незаконна, оскільки він збудований у ХІХ ст. і є пам’яткою архітектури. За його словами, тепер релігійна громада ПЦУ не має права заходити в церкву і проводити там богослужіння, бо це буде сприйматися як проникнення до чужого майна. Мешканці Сокирян планують судитися через це, вже є написані звернення до СБУ, прокуратури та поліції.

У поліції Буковини уточнили ZAXID.NET, що вже відкрили кримінальне провадження щодо реєстратора, який перереєстрував церковне майно. «Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 365-2 Кримінального кодексу України, а саме зловживання впливом повноваженнями особами, які надають публічні послуги», – сказала речниця поліції Буковини Кароліна Маришева.

Священик Роман Грищук також зазначив, що така оборудка представників УПЦ МП з церковним майном, яке належить громаді міста чи села, не єдина. ZAXID.NET з даних YouControl дізнався, що за подібною схемою може бути приватизований ще одна церква у Чернівецькій області. Мова йде про церкву Святої Трійці в селі Ржавинці Застанівського району.

Два місяці тому, 19 серпня, була зареєстрована приватна установа «Соціально-духовний центр на честь Святої Трійці». Розмір її статутного капіталу та адреса реєстрації збігаються з даними «Соціально-духовного центру на честь Святих апостолів Петра і Павла», однак поки що структура не має у власності жодної нерухомості.