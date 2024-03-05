На території монахи розташували будівельні матеріали та обладнали склади

На Тернопільщині монахи УПЦ МП пошкодили територію зоологічного заказника біля Почаєва. Частина природно-заповідного фонду впритул розташована до Свято-Духівського Почаївського чоловічого монастиря. У 2012 році 6 гектарів заказника передали в оренду скиту Московського патріархату. Однак за 10 років монахи там зробили склад будівельних матеріалів та поставили господарські споруди, і водночас пошкодили зоологічний заказник.

Свято-Духівський Почаївський чоловічий монастир розташований за 5 кілометрів від Свято-Успенської Почаївської Лаври. За інформацією з власних джерел ZAXID.NET відомо, що там монахи УПЦ МП не лише ведуть господарську діяльність, але й доглядають за людьми, які потребують психологічного оздоровлення. У грудні 2012 року Кременецьке лісове господарство та монастир уклали договір на право довгострокового тимчасового користування лісами, які входять в загальнозоологічний заказник. Представництву УПЦ МП виділили лісову ділянку площею 6 гектарів. Керівництво монастиря зазначило, що ліс використовуватимуть для освітньо-виховних та оздоровчих цілей.

«За умовами договору, монастир взяв на себе зобов’язання не допускати засмічення ділянки та забруднення відходами, охороняти від незаконних порубок та інших порушень лісового законодавства. Відповідальним за екологічний стан та дотримання вимог природоохоронного законодавства в монастирі призначено спеціально визначену особу», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини у вівторок, 5 березня.

Монахи спорудили невеличкі склади з будматеріалами на території заказника

Під час перевірки правоохоронці виявили, що на орендованій частині загальнозоологічного заказника є чимало тимчасових споруд, огорож. Там також влаштували склад залишків будівельних матеріалів та сільськогосподарського інвентаря.

«Таке користування впродовж 2017-2023 років призвело до пошкодження території об’єкта природно-заповідного фонду. Також виявлено суттєві зміни рослинного покриву, знищення та пошкодження дерев, чагарників, трав», – зазначили в прокуратурі.

Інспектори з екологічної інспекції Тернопільщини підрахували, що внаслідок такої діяльності монахів збитки державі становлять понад 200 тис. гривень. Прокурори повідомили про підозру уповноваженому від монастиря і скерували до суду обвинувальний акт щодо за ч. 1 ст. 252 КК України (Умисне пошкодження території об'єкта природно-заповідного фонду). Наразі відомо, що 200 тис. грн збитків, які завданні під час господарювання в заказнику, обвинувачений вже відшкодував під час слідства.