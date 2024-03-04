Приватний будинок знаходиться на території собору позаду основного храму

Священик УПЦ МП незаконно побудував приватний будинок на території Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, де розташований Миколаївський собор. Священнослужитель жив там з 2011 року і допоки храм не повернули в державну власність. Директор Кременецького ДІАЗу повідомив ZAXID.NET, будинок розташований позаду собору і його з центрального входу не видно. Через самовільне будівництво прокуратура оголосила підозру священику.

Священик УПЦ МП розпочав будівництво приватного будинку у 2011 році. Уже за рік зведення будинку площею 98 м2 вдалось завершити. Документів на будь-яке будівництво на земельній ділянці історико-культурного призначення, а саме на території Миколаївського собору у Кременці у представника московського патріархату не було.

В прокуратурі Тернопільщини також повідомили, що на цьому священик не зупинився і за 6 років почав проводити реконструкцію будинку.

«Під час розслідування поліцейській встановили, що чоловік, будучи неналежним користувачем землі, у 2017 році здійснив реконструкцію наявної будівлі з проведенням добудови, сходи якої частково займають земельну ділянку історично-культурного призначення», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Директор Кременецько-Почаївського ДІАЗу Василь Ільчишин розповів ZAXID.NET, що приватний будинок з центральної вулиці, на якій розташований Миколаївський собор, і з входу в храм не видно. Приміщення невелике і стоїть обабіч храму. Використовувалося воно як житло для священнослужителів УПЦ МП.

Прокурор Кременецької прокуратури оголосив підозру кременчанину за ч. 4 ст. 197-1 КК України (самовільному будівництві будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці особливо цінних земель). Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від одного до трьох років.

Додамо, що у Кременці на Тернопільщині державна виконавча служба разом з поліцейськими 30 листопада 2023 року примусово висилила священнослужителів УПЦ МП зі Свято-Миколаївського собору. Договір на оренду та користування приміщенням церковного комплексу завершився в лютому 2023 року. Від тоді відбулося кілька судів, які представники УПЦ МП програли. Господарський суд Тернопільської області зобов’язав УПЦ МП повернути Миколаївський собор у Кременці державному заповіднику. Судові виконавці, після відмов священнослужителів УПЦ МП добровільно звільнити приміщення храму, провели виселення примусово.