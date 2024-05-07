Ігор Коломойський вимагав визнати недійсними договори купівлі-продажу «Приватбанку», за якими держава отримала 100% акцій банку

Господарський суд Києва закрив провадження у справі про визнання недійсною націоналізації «ПриватБанку». Про це повідомила прес-служба Національного банку України у вівторок, 7 травня.

За повідомленням НБУ, відповідну ухвалу суд виніс сьогодні. Справа стосувалася вимоги визнати недійсними договори купівлі-продажу «ПриватБанку», за якими держава отримала 100% акцій банку, та повернути їх колишнім акціонерам.

Позов подали колишні власники банку Ігор Коломойський та кіпрська компанія Triantal Investments Ltd до Національного банку, Кабінету міністрів, Міністерства фінансів, «ПриватБанку», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як уточнює НБУ, суд закрив справу на основі закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності».

«Відповідно до цього закону провадження з такими позовними вимогами підлягають закриттю. Позивачі сформували такі позовні вимоги, наслідком задоволення яких є повернення їм акцій банку, однак закон це прямо забороняє, що й констатував суд», – зазначили в НБУ.

Нагадаємо, що уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «ПриватБанку» і влив у його капітал понад 155 млрд грн.

Екс-власники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною.