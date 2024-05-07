Президент присвоїв звання Героя України Михайлу Яворському, який служив в ЗСУ та армії США
Прикарпатець врятував від обстрілу двох поранених побратимів
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» загиблому військовому 67 окремої механізованої бригади, уродженцю Прикарпаття Михайлу Яворському. Указ про відзнаку опубліковано на сайті президента 6 травня.
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Яворському Михайлу Володимировичу – старшому солдату (посмертно)», – йдеться у документі.
Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук 7 травня, 44-річний Михайло Яворський на позивний «Чикаго» народився у селі Космач Дзвиняцької територіальної громади. Ще юнаком він переїхав до США, де здобув освіту та одружився.
«Чотири роки Михайло прослужив в американській армії. А з початком повномасштабного вторгнення повернувся до рідної України, аби стати на її захист. Служив старшим солдатом у складі 2 стрілецького батальйону 67 окремої механізованої бригади», – написала у Facebook Світлана Онищук.
Михайло Яворський загинув 25 травня 2023 року від кульового поранення, врятувавши від обстрілу двох поранених побратимів.