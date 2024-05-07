Михайло Яворський 4 роки служив в армії США, а з початком війни повернувся в Україну

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» загиблому військовому 67 окремої механізованої бригади, уродженцю Прикарпаття Михайлу Яворському. Указ про відзнаку опубліковано на сайті президента 6 травня.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Яворському Михайлу Володимировичу – старшому солдату (посмертно)», – йдеться у документі.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук 7 травня, 44-річний Михайло Яворський на позивний «Чикаго» народився у селі Космач Дзвиняцької територіальної громади. Ще юнаком він переїхав до США, де здобув освіту та одружився.

«Чотири роки Михайло прослужив в американській армії. А з початком повномасштабного вторгнення повернувся до рідної України, аби стати на її захист. Служив старшим солдатом у складі 2 стрілецького батальйону 67 окремої механізованої бригади», – написала у Facebook Світлана Онищук.

Михайло Яворський загинув 25 травня 2023 року від кульового поранення, врятувавши від обстрілу двох поранених побратимів.