Бійцю 128 Закарпатської бригади Володимиру Лободюку посмертно присвоєно звання Героя України
Під час повномасштабного вторгнення Росії прикарпатець командував мінометною батареєю
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» загиблому командиру мінометної батареї 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, уродженцю Прикарпаття Володимиру Лободюку. Указ про відзнаку опубліковано на сайті президента 24 лютого.
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Лободюку Володимиру Івановичу – старшому лейтенанту (посмертно)», – йдеться у документі.
Володимир Лободюк (позивний Дикий) народився у селі Коршів на Прикарпатті. Після закінчення Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові почав службу у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Під час повномасштабного вторгнення Росії командував мінометною батареєю. Учасник боїв на Запоріжжі, Херсонщині та Донеччині. Загинув 16 грудня 2022 року у селі Яковлівка під Бахмутом.