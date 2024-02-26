Старший лейтенант Володимир Лободюк загинув під Бахмутом у грудні 2022 року

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» загиблому командиру мінометної батареї 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, уродженцю Прикарпаття Володимиру Лободюку. Указ про відзнаку опубліковано на сайті президента 24 лютого.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Лободюку Володимиру Івановичу – старшому лейтенанту (посмертно)», – йдеться у документі.

Володимир Лободюк (позивний Дикий) народився у селі Коршів на Прикарпатті. Після закінчення Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові почав службу у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Під час повномасштабного вторгнення Росії командував мінометною батареєю. Учасник боїв на Запоріжжі, Херсонщині та Донеччині. Загинув 16 грудня 2022 року у селі Яковлівка під Бахмутом.