Іван Кримський (позивний Крим) родом із села Яворів Косівського району

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» загиблому командиру десантно-штурмової роти 90 окремого аеромобільного батальйону Івану Кримському. Указ про відзнаку опубліковано на сайті президента 24 лютого.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Кримському Івану Степановичу – капітану (посмертно)», – йдеться в указі.

Іван Кримський (позивний Крим) родом із села Яворів Косівського району. Строкову службу проходив у селі Перевальне на Кримськову півострові у складі 36 окремої бригади берегової оборони. У 2013 році став до лав ЗСУ, а через рік отримав поранення біля міста Щастя Луганської області та був нагороджений Орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

З початком повномасштабного вторгнення Росії підрозділ Івана Кримського тримав оборону в Ізюмі, Долині, Кам’янці, Краснопіллі, Олександрівці та на інших ділянках фронту. Загинув прикарпатець 20 травня 2022 року під час боїв у селі Богородичне Донецької області.