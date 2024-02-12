Анатолій Банацький брав участь у штурмових діях на Запорізькому напрямі

Головний сержант 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Анатолій Банацький отримав звання Героя України. Військовослужбовця нагородив Президент України Володимир Зеленський в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці Києва 9 лютого.

Як повідомили у 128-й ОГШБ 12 лютого, Анатолій Банацький брав участь у штурмових діях на Запорізькому напрямі.

«Зокрема, під час зіткнень біля села Копані Запорізької області Анатолій Банацький виконав поставлене завдання й надавав допомогу в евакуації поранених і загиблих військовослужбовців. Завдяки злагодженим штурмовим діям підрозділу вдалося відкинути противника, зайняти його опорний пункт і закріпитися на визначених рубежах», – інформують у військовому підрозділі.

Додамо, що з 2014 року вже 20 бійців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади отримали звання Героїв України, з них 15 – із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.