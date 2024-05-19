Групу чоловіків, які планували в обхід пунктів пропуску потрапити в Румунію, затримали на Закарпатті

На Закарпатті прикордонники затримали шістьох ухилянтів та їхнього «провідника», які намагались перетнути кордон поза пунктом пропуску. За незаконний перетин кордону чоловіки мали заплатити 72 тис. доларів.

Як показано у повідомленні прикордонників за 19 травня, групу чоловіків, які планували в обхід пунктів пропуску потрапити в Румунію, затримали на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону.

Прикордонники отримали інформацію про спробу незаконного перетину кордону та зупинили мікроавтобус Volkswagen, яким 28-річний житель села Велятино віз до кордону шістьох чоловіків – двох жителів Івано-Франківщини, двох жителів Тернопільщини та ще двох з Київщини і Львівщини.

Від своїх клієнтів закарпатець разом із своїми спільниками планували отримати 72 тис. доларів США. Переправнику загрожує кримінальна відповідальність, а щодо шістьох чоловіків, які планували незаконний перетин кордону, складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).