Щороку Каннський кінофестиваль приводить у маленьке містечко багато кіно, багато зірок та багато грошей. З 10 днів у Каннах витрачається приблизно 196 млн євро. Щоправда, місцеві мешканці заробляють із цієї вражаючою цифри трохи більше 72 млн євро. Транспорт, ресторани тощо використовують цю велику травневу подію для того, аби заробити якомога більше. При цьому 55% усіх прибутків отримують власники житла. Місцеві ЗМІ підрахували, що у Канах під час фестивалю бронюється 100 тис. ночей.

Асоціації готельєрів Канн повідомила, що під час 12-ти днів фестивалю готелеі міста роблять 20% річної виручки.

Проте заробляють не лише готелі. Іде вхід усе житло, будь-якої категорії та у будь-якому районі міста. Навіть є родини, які перебираються до родичів або за місто й залишають свою квартиру гостям кінофоруму. Порахувати, скільки заробляють приватні власники житла точно неможливо, адже не всі подають данні про себе, здаючи квартири з року в рік одним і тиж самим людям.

Один лише популярний сайт оренди житла Airbnb фіксує 4 тис квартир, які здають під час фестивалю. Це приблизно вдвічі більше, ніж протягом наступних місяців, які вважаються у Каннах високим сезоном.