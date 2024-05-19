Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі

Зранку у неділю, 19 травня, російські війська завдали удару по селу Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківського району внаслідок чого щонайменше 5 цивільних загинули, ще 8 – отримали поранення. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Близько 11:00 жителі Харкова чули потужний вибух. Ще один пролунав приблизно через 20 хвилин.

Очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов уточнив «Суспільному», що росіяни влучили по місцю літнього відпочинку. Усі поранені – цивільні. Серед поранених – фельдшер екстреної допомоги. Також пошкоджене авто «швидкої».

За його словами, усіх поранених госпіталізували.

Згодом в поліції повідомили, що росіяни завдали подвійного удару по базі відпочинку на березі Лозовеньківського водосховища в Харківській області. Внаслідок обстрілу травмовано 16 людей. 5 людей загинули. Серед жертв, як повідомляють, жінка на сьомому місяці вагітності.

Серед постраждалих 8-річна дитина з легкими тілесними ушкодженнями. 8 поранених перебувають у тяжкому стані.

Попередньо окупанти використовували для удару «Іскандер-М», повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. При цьому вони двічі, з інтервалом у 20 хвилин, завдавали удару по об’єкту. За словами Синєгубова, окупанти застосовують тактику «подвійних ударів», яка спрямована на знищення мирних людей, медиків та рятувальників.

«19 травня близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про обстріл села Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківської області. За адресою прибули поліцейські та медики. Вже за 20 хвилин ворог знову вдарив по тій самій вулиці», – повідомили у Нацполіції України.

На обстріл Харківщини відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два «Петріоти» для Харкова принципово змінять ситуацію», – зазначив президент.

Вибух було добре видно і чутно в Харкові.

Зазначимо, що окупанти постійно обстрілюють Харків та область. Зокрема, ситуація різко загострилася після того, як окупанти розпочали новий наступ у прикордонні регіону.

І дарма що на фронті на Харківщині загарбники зменшили масштаби наступу, місцеве населення продовжує перебувати під постійними атаками. Зокрема, 17 травня, внаслідок російського авіаобстрілу Харкова загинуло троє людей, ще 28 поранено. Окупанти обстріляли західний район міста, внаслідок чого там зайнялися пожежі.