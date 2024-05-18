Владімір Путін призначив новим головою міноборони Росії Андрєя Бєлоусова

Нещодавні зміни в російському в уряді вказують на те, що російський президент Владімір Путін планує кардинально змінити Росію та перевести її на ту, що постійно веде війни з глибокими наслідками для решти світу. Про це йдеться у статті The Times.

Видання вказує на зміну у міноборони Росії, де замість Сєргея Шойгу відтепер головне військове відомство країни очолюватиме колишній віце-прем’єр Андрєй Бєлоусов.

«Нова людина, економіст за освітою, не більше солдат, ніж його попередник, але він є організатором і планувальником, якого було призначено підготувати міністерство – і країну – до тривалої війни», – йдеться у матеріалі.

Як зазначається, під час своєї промови у Раді федерації новопризначений голова міноборони Росії вказав, що пріоритетними напрямками його діяльності буде інтеграція оборонної та цивільної економік. На практиці це означає переведення економіки країни на потреби війни.

The Times вказує, що перетворення Росії на державу, яка постійно веде війну, несе багато дивідендів для влади, адже тепер наближені до господаря Кремля люди матимуть більше можливостей красти. Щобільше, у мілітаризованій державі легше виправдати придушення критичних голосів і є алібі на всі невиконані обіцянки щодо економіки, інфраструктури та соціального забезпечення.

«В Україні це не закінчиться. На жаль, малоймовірно, що цей конфлікт буде вирішено в найближчі кілька років, але в будь-якому випадку Путін дав зрозуміти, що він сприймає це, по суті, як проксі-війну із Заходом. Немає вірогідних доказів того, що він має будь-яке бажання розпочати прямий конфлікт із НАТО, але він вважає себе тим, хто вже перебуває у стані війни – економічної, політичної, культурної та соціальної – із Заходом», – йдеться у матеріалі.