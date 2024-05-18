Володимир Зеленський оцінив перспективи нового контрнаступу ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна має перспективи для нового контрнаступу, однак для цього потрібно стабілізувати фронт та зупинити наступ Росії. Про це голова держави заявив в інтерв'ю AFP, оприлюдненому у суботу, 18 травня.
«Є перспективи. Для цього треба передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Зараз вона нестабільна. Зараз їх черга. Їх треба зупинити. Ми їх зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо», – заявив глава держави.
На питання про те, чи буде контрнаступ ЗСУ у 2025 році, Зеленський відповів: «Не можу сказати. Але знаю (коли буде, – ред.), але не можу (сказати, – ред.)».
Нагадаємо, що 17 травня Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ вдалося стабілізувати наступ росіян на півночі Харківщини.
Зауважимо, що раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомляв, що після отримання військової допомоги США на суму понад 60 млрд доларів Україна спробує розпочати новий контрнаступ у 2025 році, щоб утримати Росію від отримання додаткових переваг цьогоріч.