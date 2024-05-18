Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна має перспективи для нового контрнаступу, однак для цього потрібно стабілізувати фронт та зупинити наступ Росії. Про це голова держави заявив в інтерв'ю AFP, оприлюдненому у суботу, 18 травня.

«Є перспективи. Для цього треба передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Зараз вона нестабільна. Зараз їх черга. Їх треба зупинити. Ми їх зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо», – заявив глава держави.

На питання про те, чи буде контрнаступ ЗСУ у 2025 році, Зеленський відповів: «Не можу сказати. Але знаю (коли буде, – ред.), але не можу (сказати, – ред.)».

Нагадаємо, що 17 травня Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ вдалося стабілізувати наступ росіян на півночі Харківщини.

Зауважимо, що раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомляв, що після отримання військової допомоги США на суму понад 60 млрд доларів Україна спробує розпочати новий контрнаступ у 2025 році, щоб утримати Росію від отримання додаткових переваг цьогоріч.