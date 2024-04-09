Володимир Зеленський розповів про план нового українського контрнаступу

Україна розробила новий план контрнаступу Сил оборони, а війна з Росією закінчиться перемогою України. Про президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю німецькому виданню BILD, опублікованому у вівторок, 9 квітня.

«Так, у нас є план контрнаступу. Ми обов'язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу обіцяти цього і назвати дату», – наголосив український лідер.

Він зазначив, що для досягнення цієї мети українським військовим потрібна зброя, зокрема зі США.

«Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але в об'єднаного Заходу є сучасні системи озброєнь. Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжимо нарощувати виробництво, якщо отримаємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в її якості», – зазначив він і додав, що не розуміє, чому українці не отримують цю зброю.

Голова держави також прокоментував можливість проведення переговорів із Росією. На його думку, російському президенту Владіміру Путіну «не можна довіряти».

«Тут ми маємо справу з Путіним. Усе, що він говорив досі, – після цього він чинив по-іншому. Ми не можемо йому довіряти. Можна домовитися про все, але питання в тому, чи буде він цього дотримуватися», – пояснив Зеленський.

На думку голови держави, так зване «замороження конфлікту» дасть тільки Росії можливість «збільшити виробництво та запаси військової техніки, ракет, безпілотників».

Президент України також відповів на питання щодо можливості російського наступу на Харків.

«Путін, звичайно, хотів захопити Харків, бо для нього це великий символ. Харків – одна зі столиць України, має велике символічне значення ... Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що «план контрнаступу України у 2023 році, на жаль, був відомий росіянам ще до його початку».