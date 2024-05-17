У п’ятницю, 17 травня, Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ вдалося стабілізувати наступ росіян на півночі Харківщини. Про це глава держави розповів під час зустрічі з журналістами, пише «Українська правда» та «РБК-Україна».

«Головне на сьогодні – нашими Силами оборони ситуація стабілізована… На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування – 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування – і не було», – цитує «Українська правда» Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський наголосив, що росіян на Харківщині стримують «дуже потужні бригади». Крім того, там посилили кілька напрямків окремими батальйонами. Президент зауважив, що росіянам вдалось прорвати кордон, тому що Україні не вистачає ППО, інформує «РБК-Україна».

«Перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією…вісім місяців паузи в ухваленні рішень партнерами. Зрозуміло, що наших воїнам було непросто», – цитує президента «РБК-Україна».

За словами Володимира Зеленського, росіянам не вдалося дійти до бетонної лінії оборони. Окупанти змогли дійти тільки до кордону, тобто першої лінії оборони, де через щільні обстріли неможливо було будувати фортифікації.

«Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули... Це є перша лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша – не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів», – пояснив Володимир Зеленський.

Президент також розповів, що мета російської армії – захопити Вовчанськ. Крім того, окупанти хочуть «відповідну зону 10 кілометрів, вони хочуть завжди розвивати успіх, якщо він є».