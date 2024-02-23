Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ у 2024 році планують не лише оборонятись, але й готувати новий контрнаступ. Відповідну заяву український президент озвучив 23 лютого в інтерв’ю FoxNews.

Відповідаючи на питання про цілі України на цей рік, Зеленський зазначив, що «у протистоянні з такою країною, як Росія, навіть оборона – це велике завдання і виклик». Президент наголосив, що під час контрнаступу потрібно думати про життя військових, бо «швидкий рух означатиме втрату людей, а якщо Україна втратить солдатів, вона втратить усе».

«Оборонятися – завдання номер один. Продовжувати нашу успішну історію на Чорному морі – ми будемо робити це. Я не буду вдаватися в деталі, але вони, росіяни, отримають сюрпризи», – заявив Зеленський.

За словами президента, окрім оборонних операцій Україна буде і наступати.

«І, звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Звісно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей», – наголосив Зеленський.

На запитання, чи був би попередній контрнаступ успішнішим, якби Україна вчасно отримала потрібну зброю, Зеленський закликав не говорити про минуле, але підтвердив, що Україна потребує систем Patriot для захисту неба і далекобійних систем та іншої зброї для наступу. За словами президента, «зараз ситуація на полі бою не є справедливою, тобто сили не рівні».

До слова, даючи перші завдання новому головкому Олександру Сирському, Зеленський про контрнаступ не згадував, а доручив «створити реалістичний та детальний план дій ЗСУ на 2024 рік, враховуючи ситуацію на фронті та перспективи війни».