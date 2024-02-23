Президент Володимир Зеленський пояснив звільнення Валерія Залужного перезавантаженнм, перебудовою та зміною менеджменту військового командування. Про це Зеленський заявив 22 лютого в інтервʼю FoxNews.

Зеленський зустрівся з журналістом Бретом Баєром біля лінії фронту на Харківському напрямку. Український президент підкреслив журналісту цінність проведення інтерв’ю в такому місці, пояснивши це тим, що «Сполученим Штатам потрібно побачити іншу війну, ближче до лінії фронту».

На запитання про звільнення Залужного, президент зауважив, що у цій ситуації «ми не говоримо про зміну курсу наших дій, ми лише говоримо про речі, які довго не змінювалися».

«Ми повинні бути швидшими, це означає, ми маємо обходити всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Час – це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей», – заявив президент України.

У Зеленського також запитали, про нагороду Героя України для Залужного, та чи означає це, що генерал і надалі підтримуватиме політику президента чи, можливо, він піде в опозицію.

«Він захищав нашу націю і нашу країну. Я надав йому титул Героя України, бо я дуже вдячний йому за це», – відповів Зеленський.

Нагадаємо, 8 лютого Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, аргументуючи цю відставку необхідністю змін у ЗСУ. Посаду головнокомандувача обійняв Олександр Сирський, який раніше був командувачем Сухопутних сил ЗСУ.