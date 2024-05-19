Мортенсен виступив як режисер, актор, сценарист та продюсер

Фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN», який уже втретє відбудеться у Чернівцях, відкриється режисерськоюроботою голлівудського актора Вігго Мортенсена. Актор, відомого глядачеві як Араґорн з «Володаря перснів», а також за фільмами Девіда Кроненберга, зняв вестерн«Мертві не завдають болю» (The Dead Don’t Hurt). Він виступив як режисер, актор, сценарист та продюсер. Показ відбудеться 16 червня після церемонії вікдриття.

Події стрічки розгортаються у 1860-х роках у США. Вів’єн Ле Куді вирушає у мандрівку з данським мігрантом Хольгером Ольсеном, щоб побудувати спільне життя у містечку штату Невада. Громадянська війна набирає обертів, тож чоловік вирушає на війну на боці Півночі. Тепер його кохана мусить сама себе захищати.

Головну жіночу роль зіграла люксембурзька акторка Вікі Кріпс, відома за ролями у фільмах «Корсет» та «Примарна нитка», яка отримала шість номінацій на «Оскар». Зараз Кріпс входить до складу журі програми «Особливий погляд» на Каннському фестивалі.

Також у фільмі зіграли Соллі Маклеод («Дім Дракона»), Гаррет Діллаган («12 років рабства»), Денні Г'юстон («Авіатор») та інші.

Нагадуємо, що фільмом закриття фестивалю став український документальний фільм «Яремчук: Незрівнянний світ краси». Стрічка розповідає про Назарія Яремчука, з якого фактично почалась історія української попмузики.

Фестиваль «Миколайчук OPEN» відбудеться з 15 до 23 червня.