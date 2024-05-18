Захід розпочався з молитви, хвилини мовчання та виконання гімну кримських татар і гімну України

У суботу, 18 травня, в Україні відзначають День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У Львові у меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» відбувся пам’ятний захід, присвячений 80-й річниці депортації кримських татар із Криму. Про це повідомляє ЛМР.

«Сьогодні ми вшановуємо пам'ять кримських татар, які були насильно вигнані зі своєї батьківщини у 1944 році. Внаслідок цього жорстокого вигнання загинуло 46,3% всього кримськотатарського народу», – зазначили у музеї «Територія Терору».

Захід розпочався з молитви, хвилини мовчання та виконання гімну кримських татар і гімну України. Опісля виступали члени кримськотатарської громади та представники українських громадських і державних організацій. Також відбулися виступи гуртів «Чаїр» та Yuşan-Зілля.

У межах заходу була представлена виставка плакатів, присвячених депортації 1944 року, від Кримськотатарського Ресурсного Центру, та виставка Коранів, що пережили депортацію, від Ісламського культурного центру ім. Мухаммада Асада. Організатор меморіального заходу – Кримськотатарський культурний центр у Львові.