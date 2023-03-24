Відкриття мечеті та Ісламського релігійно-культурного центру на вул. Щирецькій

У п’ятницю, 24 березня, у Львові відбулося відкриття мечеті та Ісламського релігійно-культурного центру на вул. Щирецькій, 36 на території ТВК «Південний». Це вже четвертий у місті такий осередок, але він єдиний, який має мечеть з мінаретом.

Як розповіли у Львівській облраді, головним місцем у новому релігійно-культурному центрі є мечеть з мінаретом. Вона розділена на два простори: один для жінок, інший – для чоловіків. У цьому приміщенні п’ять разів на день мусульмани зможуть молитись.

Однак, за словами представників кримськотатарської спільноти, відвідати центр зможуть усі охочі. Тут можна прийти на молитву та духовне слово, для спілкування, зустрічей, заходів для дітей.

Новий Ісламський релігійно-культурний центр на вул. Щирецькій (фото ЛОР)

Керівник Координаційноого центру Меджлісу з гуманітарних питань Ельвін Кадиров подякував усім, хто долучився до створення центру.

«Кримські татари, які проживають у Львові дуже радіють, що відкрилось таке особливе місце. Місце молитви, яка зараз дуже потрібна нам усім: комусь в окопі, комусь в окупації, комусь у російських тюрмах. Ми відкриті до діалогу з представниками різних національностей та конфесій, адже Україна багатонаціональна та багатоконфесійна держава. Запрошуємо відвідати наш центр і об’єднуватися заради перемоги добра над злом», – сказав Ельвін Кадиров.

Від Львівської облради присутніх привітала заступниця керуючого справами Мирослава Туркало. Окрім цього центру, на Львівщині є ще чотири таких культурних осередки – три у Львові, ще один в Дрогобичі. Зокрема, з 2015 року у Львові діє Ісламський культурний центр імені Мухаммада Асада на вул. Лінкольна.