6 березня в місті Малині на Житомирщині під час обстрілів окупантів снаряд розірвався поряд із Покровською церквою у самому центрі міста

За місяць російсько-української війни окупанти зруйнували щонайменше 59 духовних споруд у восьми областях.

З початку вторгнення через обстріли росіян зруйновані щонайменше 59 споруд духовного значення в щонайменше восьми областях України – Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумський, Харківській та Чернігівській, повідомила 25 березня Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

Обстрілами окупантів зруйновані православні храми, а також мечеті, синагоги, протестантські церкви та інші релігійні споруди. У середньому ушкоджень або руйнувань зазнають дві будівлі на день.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті оприлюднила інтерактивну мапу з переліком релігійних споруд, про ушкодження або руйнування яких відомо на сьогодні. Українців просять надавати інформацію про інші духовні об’єкти, що зазнали руйнувань внаслідок агресії Росії проти України.