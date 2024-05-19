Для 36-річного Берінчика це перший чемпіонський бій

Український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваррете та став чемпіоном світу за версією WBO. Бій, який відбувся 19 травня в американському Сан-Дієго на Pechanga Arena протривав усі 12 раундів.

Для 36-річного Берінчика це був перший чемпіонський бій. Мексиканець до цього володів поясами у трьох дивізіонах. Український боксер відразу заволодів ініціативою, що дозволило йому закріпити першу чверть поєдинку.

Емануель Наваретте почав відповідати своїми спробами нанести влучних ударів, що зробило для українця важким четвертий раунд.

До чемпіонських раундів Берінчик дійшов з невеликою перевагою і розпочав 10-й впевнено, але Наваррете у відповідь наніс декілька потужних ударів. В передостанній трихвилинці Денис опинився на настилі рингу, але тільки через те, що перечепився через ногу опонента.

Зрештою, поєдинок завершився гонгом у 12-му раунді — визначення переможця залишили суддям, які роздільним рішенням віддали перевагу Берінчику: 115-113, 112-116 та 116-112.

Для Берінчика перемога стала 19-ю поспіль у професійній кар'єрі. Вперше Денис завершив бій роздільним рішенням суддів.

Коментуючи бій, він сказав, що йому однаково, хто стане його наступним суперником.

«Шакур Стівенсон, можливо, Кейшон Девіс. (Реймонд, – Ред.) Мураталла. Не знаю, мені однаково», – сказав Берінчик, коли його запитали про вибір свого наступного суперника після бою.

Зазначимо, що зараз двоє українських боксерів володіють двома з чотирьох основних чемпіонських поясів. 12 травня пояс IBF завоював Василь Ломаченко, коли переміг нокаутом екс-абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа.