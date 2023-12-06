Під час богослужіння весь храм був заповненний людьмио храму прийшло

У середу, 6 грудня, в День святого Миколая у Миколаївському соборі Кременця на Тернопільщині, розпочалося перше богослужіння Православної церкви України. До храму сьогодні прийшло кілька сотень місцевих жителів. Святкове богослужіння очолив митрополит Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор.

Служба Божа в Миколаївському соборі розпочалася о 10:00 ранку. До храму прийшло чимало місцевих жителів Кременця та сусідніх сіл, приїхало все духовенство з району, представники влади. Українська молитва в Миколаївському соборі лунає вперше за 191 рік, повідомило «Суспільне. Тернопіль». Раніше Миколаївський собор орендувала єпархія Української православної церкви Московського патріархату. Однак Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника не продовжив їм договір оренди.

Літургію священослужителів ПЦУ не випадково призначили на 6 грудня, в День святого Миколая, повідомив в соцмережі виконувач обов’язків директора Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин. Саме в цей день, 191 рік тому, храм захопив московський патріархат.

«6 грудня 1832 року Миколаївський собор був анексований. І саме сьогодні, 6 грудня 2023 року, відбувається перше українське богослужіння до свята Миколая та лунає молитва за українських воїнів у День Збройних сил України», – зазначив Василь Ільчишин.

Фото з Facebook Володимира Болєщука

Додамо, що 30 листопада судові виконавці примусово повернули Миколаївський собор у власність держави. Після відмови представників УПЦ МП добровільно покинути приміщення, в собор разом з виконавчою службою прийшли поліцейські і працівники СБУ та виселили священослужителів УПЦ МП і студентів регентського училища.

«Особлива вдячність працівникам Служби безпеки та Нацполіції, які минулого тижня дуже професійно здійснили процес повернення цього Собору у власність держави! Тепер кожен українець має нове місце сили для того, щоб почерпнути віри, сили і натхнення!», – прокоментував присутній на богослужінні перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук. Він побажав усім присутнім перемоги у війні з московським агресором і процвітання Україні.