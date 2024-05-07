Затримання Василя Васьковича у січні 2019 року

Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав винним Василя Васьковича у привласненні майна та зловживанні службовим становищем й призначив йому 10 років позбавлення волі. Крім цього, суд на вісім років ув'язнив співорганізаторку злочину Аліну Рудь. Ще двоє причетних до розкрадання отримали по сім років позбавлення волі. В обвинувачених також конфіскували все майно. Крім цього, вони мають сплатити на користь виконкому Стрийської міської ради понад 1 млн грн матеріальної шкоди. У прес-службі Львівської обласної прокуратури повідомили, що злочинна група вкрала 1,7 млн грн комунального підприємства, які виділили для закупівлі спецтехніки.

«До складу групи увійшли керівник комунального підприємства, його донька, а також директор товариства та бухгалтер цього ж товариства. Для реалізації плану організатор, бувши керівником комунального підприємства, ініціював проведення тендерів із закупівлі двох одиниць транспортної техніки. Своєю чергою, директорка товариства забезпечувала участь товариства у тендерах щодо закупівлі комунальної техніки», – повідомляють у прокуратурі.

Директорка компанії вдавала конкуренцію під час аукціону й здобула перемогу. Крім цього, вона завищила ціни на техніку й підписала угоди з замовником. За інформацією прокуратури, бухгалтерка компанії готувала фіктивні документи про постачання техніки, знімала гроші, які перераховувало за закупівлю комунальне підприємство, та передавала організатору злочинної групи. Проте фактично підрядник взагалі не закупив жодної техніки.

«Своєю чергою, донька керівника за дорученням батька підшукувала необхідну спецтехніку та допомагала купувати її за значно нижчою ціною. Таким чином обвинувачені заволоділи коштами на суму понад 1, 7 млн грн», – повідомили у прокуратурі.

Зазначимо, що прокуратура не називає імені засуджених. Однак у судовому реєстрі можна знайти справу, в якій йдеться, що організатором злочину є уродженець села Лисків Жидачівського району Львівської області Василь Васькович. Наразі він є пенсіонером та працює на посаді майстра в Стрийському міському комбінаті комунального підприємства. Донька Василя Васьковича Соломія Пак, яка брала участь в злочинній схемі, є директоркою ДП «Комунальник Плюс» та ТзОВ «Комунальник-1». Суд призначив їй сім років тюрми.

Згідно з матеріалами справи, на момент скоєння злочину засуджений працював керівником Стрийського МКПП. Він у 2018 році підписав неправдиві офіційні документи (видаткову накладну, акт прийому-передачі) для перерахування грошей на рахунок ТОВ «Вершина ЮА» з Полтавщини. Загалом компанія отримала майже 2,3 млн грн.

На сайті держзакупівель Prozorro можна знайти тендер на закупівлю самоскида марки MAN, який оголосили 21 вересня 2018 року. Договір на роботи підписала директорка ТОВ «Вершина ЮА» Аліна Рудь, яку засудили на вісім років в'язниці.

Додамо, що Стрийський міськрайонний суд також зобов’язав кожного з чотирьох учасників злочинної схеми сплатити по майже 272 тис. грн виконкому Стрийської міськради. Крім цього, засуджені сплатять по 26 тис. за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Нагадаємо, що у січні 2019 року Василя Васьковича також викрили на хабарі у 680 тис. грн, які він вимагав як «відкати» від підприємців. Він намагався втекти від правоохоронців, тому ті застосували зброю.