В Україні зупинили розгляд 11 тис. кримінальних справ через добровільну мобілізацію підозрюваних. Про це йдеться у розслідуванні NGL.media, зробленому на основі аналізу судового реєстру за 2022-2024 рр.

Як йдеться у матеріалі, можливість призупинення досудового розслідування через мобілізацію прописано в ст. 335 КПК, де вказано, що у випадку, якщо обвинувачений «був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого... до звільнення з військової служби».

Аналіз зупинених справ показує, що переважно йдеться про крадіжки, наркотики, ДТП з летальним кінцем і хабарництво.

Журналісти проаналізували 400 довільно обраних справ і виявили, що близько ста обвинувачених (25%) у цих справах вчинили інкриміновані їм злочини уже у статусі військових. З решти справ у 95% випадків суди припинили розгляд після мобілізації обвинувачених. І лише у 5% справ суд відмовився це зробити.

«Звісно, не можна однозначно стверджувати, що всі обвинувачені, які мобілізувались, намагаються затягнути судовий розгляд. У частини з них це могло бути цілком природне бажання. Проте, вивчаючи деякі справи, виникають обґрунтовані підозри, що новонавернені військовослужбовці ухиляються таким чином від покарання», – пишуть журналісти.

інфографік NGL.media

Майже половина справ стосується кримінальних проваджень, розпочатих у 2010-2020 рр. Під час служби обвинувачених строки давності продовжують нараховувати, а тому, ймовірно, від кримінальної відповідальності можуть узагалі звільняти через те, що строк давності сплив. Більшість серед проаналізованих NGL.media справ – це нетяжкі злочини, зокрема, найбільше обвинувачених за крадіжку, де строки давності невеликі. Проте є і такі випадки, коли суд зупиняє провадження за обвинуваченням у тяжких злочинах.