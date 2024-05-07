Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі

У Чернігові правоохоронці затримали 21-річну студентку. За даними слідчих, дівчина під час сварки вбила свого батька. Про це у вівторок, 7 травня, повідомили у прес-службі Нацполіції у Чернігівській області.

Подія трапилась ввечері понеділка, 6 травня. До поліції надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що в одній з квартир багатоповерхівки перебуває чоловік зі смертельними вогнепальними пораненнями.

На місце події правоохоронці встановили, що до вбивства 50-річного чоловіка може бути причетна його донька.

«Попередньо відомо, що у квартирі між офіційно непрацюючим батьком та його дочкою-студенткою виник конфлікт. На ґрунті неприязних стосунків дівчина здійснила шість пострілів батьку у спину з бойового пістолета», – повідомили правоохоронці.

З місця події поліцейські вилучили низку речових доказів, зокрема, вогнепальну зброю. Доньку загиблого затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Всі обставини злочину слідчі розслідують у межах провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Затриманій загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

Також правоохоронці з’ясовують, за яких обставин зброя потрапила у родину.