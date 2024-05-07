Синоптики попередили про заморозки на поверхні ґрунту

У наступні дні, 8-10 травня, синоптики попереджають про нічні заморозки у Львові та області.

За даними Львівського гідрометцентру, на Львівщині 8-10 травня вночі на поверхні ґрунту заморозок 0-3°С. У Львові в ці дні вночі на поверхні ґрунту заморозок 0-2 градуси.

Денна температура 8-10 травня становитиме 15-18 градусів тепла. Опадів не очікується, лише вдень 10 травня можливі короткочасні невеликі дощі.

У суботу, 11 травня, нічна температура підніметься до 8-10 градусів тепла, а денна становитиме 17-19°. Вдень очікується невеликий короткочасний дощ.

У неділю, 12 травня, буде без опадів. Нічна температура 6-8°, а денна 17-19°С.