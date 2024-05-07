З 13 травня львів'янам відключать гарячу воду через гідравлічні випробування
Новини Львова від ZAXID.NET за 7 травня
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У вівторок, 7 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Щоб перезимувати без аварій. У Львові влаштують щорічні гідравлічні випробування.
- Першу чергу М10 Lviv Industrial Park офіційно відкрили. Йдеться про складський комплекс площею понад 14 тис. м2.
- Тимчасово не працюватимуть. Усі міські фонтани зупинятимуть на декілька днів для профілактичних робіт.
- Великодній бебі-бум. В обласному перинатальному центрі саме в неділю, 5 травня, народилось 10 немовлят.
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