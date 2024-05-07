У вівторок, 7 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Щоб перезимувати без аварій. У Львові влаштують щорічні гідравлічні випробування.

Першу чергу М10 Lviv Industrial Park офіційно відкрили. Йдеться про складський комплекс площею понад 14 тис. м2.

Тимчасово не працюватимуть. Усі міські фонтани зупинятимуть на декілька днів для профілактичних робіт.

Великодній бебі-бум. В обласному перинатальному центрі саме в неділю, 5 травня, народилось 10 немовлят.

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