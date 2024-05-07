Складський комплекс має площу понад 14 тис. м2.

У вівторок, 7 травня, відбулося офіційне відкриття першої черги М10 Lviv Industrial Park. Йдеться про складський комплекс площею понад 14 тис. м2. Його передали в оренду компанії «Аврора Мультимаркет». М10 Lviv Industrial Park розбудовує у промисловій зоні мікрорайону Рясне-2 найбільша в Україні інвестиційна компанія Dragon Capital.

Мережа магазинів «Аврора Мультимаркет» заснована у 2011 році і на сьогодні є лідером ринку України в сегменті магазинів формату One dollar store.

«Те, що перша черга М10 була повністю здана в оренду саме українській рітейл-компанії, є свідченням резистентності та розвитку бізнесу в Україні попри умови воєнного стану. Наразі в країні існує висока потреба у логістичній та індустріальній нерухомості якісно нового рівня, а саме – розбудові індустріальних парків з власною інфраструктурою, високим рівнем сервісу та застосуванням енергоощадних технологій. Наші міжнародні партнери ЄБРР готові вкладати інвестиції у проєкти рівня М10 Lviv Industrial Park. І Dragon Capital, як власник одного з найбільших портфелів логістичної нерухомості в Україні, розвиватиме цей напрямок і надалі», – підкреслив генеральний директор компанії Dragon Capital Томаш Фіала.



Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив на важливості цього проекту для регіону.

«По-перше, це є робочі місця. Люди будуть мати роботу. По-друге, це податки, сьогодні держава конче потребує ресурсу для того, щоб оборонятися і підтримувати ЗСУ. Тому все, що стосується економічної незалежності – це наш пріоритет», – сказав Андрій Садовий.

Територія М10 Lviv Industrial Park передбачає будівництво ще п’яти черг у вигляді сучасних логістичних та виробничих комплексів. Забудовник надає можливість розробки індивідуального проекту під клієнта, забезпечує високу швидкість будівництва та підключення до мереж, організовує спільну інфраструктуру та сервіс для усіх резидентів індустріального парку.

«Ми будемо будувати під конкретного замовника, тобто замовник каже, що йому потрібно, які в нього ж виробничі цикли. Ми ці виробничі цикли конвертуємо в будівлю, яка максимально відповідає його потребам», – розповів інвестиційний директор Dragon Capital Михайло Сакун.

Нагадаємо, М10 Lviv Industrial Park – новий індустріальний парк, який активно розбудовується компанією Dragon Capital у промисловій зоні мікрорайону Львова Рясне-2 поруч із трасою міжнародного значення М10 всього за 60 км від кордону з Польщею. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) проінвестує до 35% вартості М10 Lviv Industrial Park, обсяг інвестицій становитиме до $24,5 млн, з яких 5,5 млн вже виділено для фінансування завершення будівництва першої черги проекту. У вересні 2023 року Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Cвітового банку MIGA надало М10 Lviv Industrial Park гарантію на 10 років. Гарантія на суму інвестицій у розмірі $9,2 млн покриває ризики фізичного руйнування обʼєкту внаслідок ворожих обстрілів та втрати контролю над ним.

Dragon Capital – одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг. Компанія заснована у 2000 році в Києві. Одним із ключових напрямів діяльності компанії Dragon Capital є інвестиції в ринок нерухомості. Управління портфелем комерційної нерухомості здійснює Dragon Capital Property Management. Під її управлінням перебуває близько 30 об'єктів. Згідно з даними системи YouControl, компанія Dragon Capital зареєстрована на Кіпрі, а її засновником є Томаш Фіала.