1 травня МЗС України представило публіці ШІ-аватара Вікторію, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ. Коментарі Вікторії ШІ з'являтимуться на офіційних ресурсах міністерства, вебсайті та сторінках у соцмережах. І все було б нічого, якби не один цікавий момент. Вікторія ШІ створена на основі реальної людини — української співачки Розалі Номбре, яка погодилася виступити в ролі прототипу. Звідси все і почалося.

Створений на замовлення уряду аватар з самого початку став предметом запеклих дискусій та гострих суперечок. Дійшло до того, що частину українців, які належно не оцінили геніальний задум міністерства вартістю у 10 тисяч доларів, почали звинувачувати в расизмі. Мовляв, це в них говорять вроджені упередження й несприйняття людей з відмінним кольором шкіри. І взагалі, вимагати від офіційного міністерського аватара типово української зовнішності – це прояв ксенофобії й відсталості мислення.

З цього приводу також висловилася і Розалі. Співачка назвала тих, хто пише анонімні смс в інтернеті, «печерними людьми». Також вона заявила, що «українці не розуміють, хто такі українці». Мовляв, нація – це суто політичний конструкт, а не раса. Тому всі, хто народився в Україні чи отримав українське громадянство, автоматично стають українцями. Але таке формулювання не зовсім точне і дуже спрощене. Адже нація – все ж значно ширше і складніше поняття. Це, серед іншого, етносоціальна спільнота, об'єднана певною самоназвою, мовою, символами, географічним та етносоціальним походженням, історичною пам’яттю, комплексом духовно-культурних і політичних цінностей, усвідомленням своєї ідентичності.

Насправді нічого незвичного в неоднозначній реакції українського суспільства на аватара Вікторію ШІ немає. Українці уже третій рік поспіль перебувають у стресовому стані та ведуть важку виснажливу війну з небезпечним ворогом. Психологічна напруга дає про себе знати і зачіпає навіть найстійкіших з нас. На кону стоїть збереження української нації й держави. Мільйони українців покинули свої домівки й виїхали за кордон. І ще невідомо, яка частина з них повернеться додому. І не виключено, що для вирішення демографічної кризи й розвитку економіки не залишиться інших варіантів, як запросити мігрантів до України .

Не можна не погодитися з тим, що українцям потрібно змінювати скептичне ставлення до вихідців з інших цивілізацій, континентів та рас. Але не треба бути геніальним аналітиком чи соціальним психологом, щоб зрозуміти, що у значної частини населення вмикається природна захисна реакція. І Вікторію ШІ від українського міністерства багато хто сприймає не просто як звичайний аватар, продукт інженерної думки, а як віддалену проєкцію офіційної державної політики. Тож не дивно, що деякі критики такого нововведення сприймають його як «ініціативу, спрямовану проти етнічних українців та на знищення української ідентичності».

А тут ще й з’явилося фото Розалі Номбре, зроблене в січні 2022 року в окупованому Донецьку якраз напередодні повномасштабного вторгнення. Співачка виглядає щасливою й нарікає, як непросто потрапити з Києва до Донецька та ще й зі своїм песиком. Жодних слів про російську окупацію міста й терористичний режим «ДНР» у неї немає.

Також не зрозуміло, навіщо прототипом аватара МЗС робити саме реальну персону? І чому нею стала учасниця 11-го сезону шоу «Холостяк», представниця сфери шоу-бізнесу? Чи в нас статус співачки, моделі та інфлюенсерки дає якісь особливі переваги перед іншими професіями і сферами зайнятості? Та й зрештою, чим інші співачки чи співаки гірші? Бо таке враження, що хтось у Міністерстві Дмитра Кулеби замовив словечко за Розалі Номбре. Переконаний, що такі запитання ставить багато громадян України.

Не варто забувати й те, що МЗС – це не приватна установа. Воно представляє Україну та українців у світі. Якби Розалі Номбре стала прототипом аватара для якоїсь приватної компанії, ніхто б і словом не обмовився. Тому запитання, чому для ролі аватара не обрали образ типової українки – для багатьох співвітчизників має сенс.

Можливо, у Міністерстві Дмитра Кулеби вирішили бути інклюзивними і підлаштуватися під модні віяння? Такий хід мають оцінити сучасні західні ліберали й інспіровані темою різноманіття зірки Голлівуду. Можливо, і так. Але не потрібно забувати: на Заході є чимала частина консервативно налаштованих людей і політичних діячів. А на тлі актуальної кризи ідеології мультикультуралізму і величезних проблем з інтеграцією мігрантів їхня частка має тенденцію до зростання.

Найімовірніше більшості громадян західних країн взагалі буде байдуже щодо аватара від МЗС. Проте не варто відкидати, що хтось у світі, глянувши на Вікторію ШІ, подумає: а де ця Україна взагалі розташована і хто її населяє? Тому створити аватар, щоб зайвий раз показати всій планеті, що українці не расисти у той час, коли їх знищують, – така собі ідея.

Очевидно, що потрібно боротися з так званими «білими привілеями» заради різноманіття й інклюзивності. Проте досить часто ця боротьба перетворюється на справжній абсурд. Напевно, українському МЗС нічого не відомо про нещодавній скандал з чат-ботом Google Gemini. Цей ШІ принципово відмовлявся генерувати зображення білих людей. Навіть вікінгів, середньовічних лицарів Європи та батьків-засновників США він зображував представниками якої завгодно раси й етносу, але не білими. Втім, індоктриновані ідеями критичної расової теорії, розробники чат-бота вистрілили собі в ногу. Бо ШІ вирішив намалювати типових солдатів Третього Райху зразка 1943 року теж чорношкірими й азіатами. Головний виконавчий директор Alphabet і її дочірньої компанії Google Сундара Пічаї був змушений публічно вибачатися за некоректну роботу свого витвору.

От і для українського уряду вміння прогнозувати наслідки своїх, навіть на перший погляд безневинних дій ніколи не були його сильною стороною. Тому й маємо скандали, яких можна було уникнути.