Зовнішність ШІ-аватару надала жива людина на добровільних засадах

У міністерстві закордонних справ з’явився ШІ-аватар Вікторія, який озвучуватиме всі офіційні заяви про українців за кордоном. Роботу система розпочне у п’ятницю, 19 квітня, повідомив Forbes із посиланням на джерело в МЗС.

За словами співрозмовника видання, під час резонансних подій за кордоном, пов’язаних з українцями, МЗС отримує масу запитів на включення протягом однієї години. Обов’язок комунікувати щодо різних ситуацій покладається на речника МЗС, що створює серйозне навантаження на людину.

«Жива людина може не включатися в етери на телебаченні й радіо, коли під час резонансних подій МЗС отримує десятки запитів на включення протягом години», – повідомив співрозмовник Forbes.

Зазначається, що коментарі аватар даватиме у відеоформаті, з посиланням на офіційну сторінку МЗС із заявою. QR-код із посиланням покликаний уникнути поширення фейків щодо заяв МЗС.

Що відомо про ШІ-аватара в МЗС

Вікторію розробила громадська спілка Nazovni Tech у співпраці з ГО The Game Changers. Робота над проектом зайняла приблизно місяць та, за даними співзасновника GovTech Романа Ланського, коштувала приблизно 5-10 тис. доларів.

Зовнішність аватара зробили на основі реальної людини, яка працювала на добровільних засадах та не отримала грошей за свою роботу. Зйомки моделі тривали кілька тижнів.

ШІ-аватар Вікторія озвучуватиме заяви українською та англійською мовами. Зазначимо, з лютого 2024 року інша нейронна мережа МЗС озвучує офіційні звернення в Х (колишній Twitter) французькою, іспанською, португальською й арабською мовами.

Окрім озвучування заяв, у майбутньому Вікторії планують делегувати підготовку довідок про відносини з країнами, в яких відкриватимуться українські посольства.