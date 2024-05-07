З 2022 року Косово тренує українських саперів

Частково визнане Косово оголосило про передачу пакета військової допомоги для України. До пакета увійде військовий транспорт та боєприпаси для мінометів різних калібрів, повідомив hromadske міністр оборони Косова Еюп Мачедонсі під час прес-конференції з українськими журналістами 7 травня.

Міністр повідомив, що Косово вже передало першу партію з військового пакета допомоги – до неї увійшли тактичні автомобілі та бронемашини. До другої партії увійдуть боєприпаси, зокрема, для мінометів.

«Я не буду вдаватися глибоко в деталі, але можу сказати, що це мінометні снаряди 120 мм, 60 мм, 81 мм, військові вантажівки для перевезення особового складу та озброєння, бронемашини, тактичні машини для підтримки підрозділів в Україні в транспортно-оперативному аспекті», – повідомив Еюп Мачедонсі.

Міністр оборони додав, що Косово тренує українських саперів – перша група українських фахівців з розмінування завершила навчання 2022 року. Наразі триває підготовка до тренування другої групи.

Нагадаємо, про пакет військової допомоги для України Косово оголосило 19 березня 2024 року, під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Його вміст став відомим тільки зараз.

До слова, Україна наразі не визнала незалежність балканського Косова – при цьому державу визнали 104 країни-члени ООН. Україна досі вважає республіку частиною Сербії, а до повномасштабного вторгнення Росії до України в Косово перебував український контингент.

Тільки у 2022 році в українській Верховній Раді з’явився законопроект про визнання суверенітету Косова, проте його досі не розглянули. Тим часом Косово з 2014 року запровадило санкції проти Росії та Білорусі, а також ухвалило безвіз для українців.