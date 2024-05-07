Бій-реванш має відбутись 12-13 жовтня

Бій-реванш українcького боксера Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі має відбутися 12-13 жовтня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Про це повідомив редактор TalkSPORT Майкл Бенсон, посилаючись на організатора боїв у Саудівській Аравії Туркі Аль-Шейха, пише «Суспільне Спорт».

Поєдинок Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі має відбутися у суботу, 18 травня. Українець та британець змагатимуться за чотири основних пояси у Ер-Ріяд, що у Саудівській Аравії. Удвох Усик та Ф'юрі контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC. Зазначається, що незалежно від результату спарингу боксери мають провести бій-реванш.

Бій-реванш запланований 12-13 жовтня у також у саудівському Ер-Ріяді. Крім того, Туркі Аль-Шейх заявив, що розраховує на проведення поєдинку Ф’юрі та Ентоні Джошуа, який запланували на березень 2025 року.

Зазначимо, що поєдинок Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі у неодноразово переносився: спочатку бій між Ф’юрі та Усиком мав відбутися 23 грудня 2023 року, проте згодом спортивний інсайдер Майк Коппінджер заявив, що боксери змагатимуться в лютому 2024 року. 16 листопада 2023 року стало відомо, що поєдинок між українцем та британцем запланували провести 17 лютого 2024 року.

2 лютого промоутерська компанія Queensberry Promotions повідомила, що бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі перенесли через травму британця. Ф'юрі наклали шви над оком, через це спортсмен не встигав підготуватися до поєдинку.