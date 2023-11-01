Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик погодили новий час для проведення поєдинку

Поєдинок між чемпіоном світу за версією WBO, IBF, WBA українцем Олександром Усиком (21-0, 14 КО) і володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) перенесений на лютий 2024 року. Про це у середу, 1 листопада, повідомив відомий спортивний інсайдер Майк Коппінджер.

За інформацією інсайдера, Усик і Ф’юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі в лютому в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Точну дату поєдинку Коппінджер не назвав.

Зазначимо, що бій за чотири основних титули в надважкій вазі мав відбутися 23 грудня. Сторони обох боксерів уклали контракти з організаторами поєдинку в Саудівській Аравії та офіційно анонсували зустріч наприкінці вересня.

Відтоді Ф'юрі здобув надважку перемогу над зіркою змішаних єдиноборств Франсісом Нганну. Володар поясу WBC побував у нокдауні в третьому раунді та тріумфував лише роздільним рішенням суддів проти абсолютного дебютанта в боксі. Наслідки бою Ф'юрі – Нганну позначилися і на даті поєдинку британця з Усиком. Зустріч непереможених надважковаговиків відкладається на лютий і стане першим поєдинком 2024 року для обох суперників.

Раніше Усик відкидав заяви промоутера Френка Воррена про ймовірне перенесення бою. Натомість представник українця Олександр Красюк заявив, що сторона українця не заперечуватиме проти нової дати, якщо з боку Ф'юрі матимуть для цього реальні підстави.

На професійному ринзі Усику досі не доводилося проводити поєдинків у лютому. Більше одного бою за календарний рік українець востаннє мав у 2018-му – одразу три перемоги за менш ніж 11 місяців у першій важкій вазі, зазначає «Суспільне. Спорт».