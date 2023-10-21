Чемпіон світу за версіями WBO/WBA/IBF/IBO Олександр Усик та володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі попередньо узгодили дату проведення поєдинку. Таку заяву зробив менеджер Ф'юрі Спенсер Браун, пише «Суспільне.Спорт».

Боксери домовились провести бій вже 23 грудня цього року. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

Усик вже провів обов'язковий захист титулу в серпні, нокаутувавши британця Даніеля Дюбуа. На Ф'юрі в суботу, 28 жовтня, очікує поєдинок із зіркою змішаних єдиноборств Франсісом Нганну за правилами боксу.

«Вчора я мав розмову з менеджерами Усика. Ми повністю орієнтуємося на 23 грудня. Ми готуємося до поєдинку цілого покоління: такого не було 20 років і, мабуть, не станеться у наступні 20 років, якщо взагалі колись відбудеться», – сказав він.

Надалі в планах боксерів – перший за 24 роки об'єднавчий бій за всі основні титули в гевівейті. Сторони вже уклали власні контракти з організаторами в Саудівській Аравії, де бій планують провести прийдешньої зими.

Очікувалося, що бій відбудеться в грудні або січні, якщо виникнуть непередбачувані обставини в бою Ф'юрі проти Нганну. Утім, промоутер британця Спенсер Браун у коментарі для Boxing King Media висловив упевненість, що бій вдасться провести ще до закінчення року.