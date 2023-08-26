Український боксер Олександр Усик переміг у Вроцлаві британця Даніеля Дюбуа, який був обов'язковим претендентом на пояс WBA у надважкій вазі. Бій завершився нокаутом у 9 раунді від українця. Таким чином Олександр Усик залишається чемпіоном світу за версіями IBF, WBA Super, IBO і WBO у суперважкій вазі.

На початку 5 раунду Дюбуа повалив на ринг Усика забороненим ударом нижче пояса. Рефері зупинив час, щоб українець міг відновитися. Після цього Усик почав боксувати агресивніше і відправив у 8 раунді суперника в перший нокдаун. Після другого нокдауну у 9 раунді британець відмовився продовжувати поєдинок. Свою перемогу Олександр Усик присвятив Україні та Збройним Силам України.

Додамо, що перед поєдинком на стадіоні показали звернення президента України Володимира Зеленського, у якому він подякував партнерам, які підтримують Україну під час війни, особливо полякам. Олександр Усик вийшов під пісню Василя Жадана – Браття, виконану наживо. Гімн України виконала акапельно під акомпанемент стадіону українська співачка Альона Омаргалієва.

Досі останній поєдинок Усик провів у серпні 2022 року – бій-реванш проти британця Ентоні Джошуа, у якому українець захистив звання чемпіона у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF. 29 квітня Усик повинен був битися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його скасували.

Після цього команда українця розпочала переговори про бій з Дюбуа, який є обов'язковим претендентом на титул WBA. На початку квітня WBA офіційно санкціонувала поєдинок Усик – Дюбуа.

В активі 36-річного Усика 21 перемога (13 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси. Водночас у послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і дві поразки.