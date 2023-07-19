Президент клубу Геннадій Буткевич та Олександр Усик уклали офіційну угоду щодо футбольної співпраці на один рік

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) став гравцем новачка Прем'єр-ліги житомирського футбольного клубу «Полісся». Як повідомляється на офіційній сторінці клубу, президент клубу Геннадій Буткевич та Олександр Усик уклали офіційну угоду щодо футбольної співпраці на один рік.

Усик виступатиме під номером 17.

Житомирський клуб обіцяє повідомити деталі контракту згодом.

Ще у лютому 2022 року у рамках турніру Winter Cup Усик дебютував у професійному футболі у складі «Полісся» проти «Вереса». Усик вийшов на заміну у другому таймі (77 хвилина). До того він провів низку тренувань з житомирською командою.

Пізніше Усик заявляв, що збирається зіграти проти київського «Динамо» у складі дебютанта УПЛ. За словами боксера, він підтримує хороші стосунки з власником клубу Геннадієм Буткевичем.

«Я буду підтримувати цей клуб, він мені подобається. Там круті хлопці. Не дивлячись на те, що там вікові хлопці, вони відчувають себе на 20 років. Але «Динамо» в серці. Коли «Полісся» вийде в Прем'єр-лігу, то я гратиму за них в УПЛ проти Динамо», – заявляв Усик у березні цього року.

Нагадаємо, що Олександр Усик проведе бій проти Даніеля Дюбуа 26 серпня цього року.