Бій Усика проти Дюбуа пройде в Польщі

Бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. Про це повідомив промоутер українського боксера Олександр Красюк на своїй сторінці в Instagram.

Красюк опублікував яскравий постер, присвячений майбутньому поєдинку між українським чемпіоном і британським претендентом. Бій Усик – Дюбуа прийматиме Tarczyński Arena у Вроцлаві. На кону стоятимуть всі титули, якими наразі володіє українець.

Останній наразі поєдинок Усик провів у серпні 2022 року, коли провів бій-реванш проти британця Ентоні Джошуа. У цьому поєдинку українець захистив звання чемпіона у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF. 29 квітня Усик повинен був битися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після цього команда українця розпочала переговори про бій з Дюбуа, який є обов'язковим претендентом на титул WBA. На початку квітня WBA офіційно санкціонувала поєдинок Усик – Дюбуа.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка.