Раніше бій планували провести 29 квітня 2023 року

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик не проведе бій з Тайсоном Ф'юрі, якому належить останній головний титул WBC. «Поєдинок століття» зірвався через те, що команди чемпіонів не змогли домовитися щодо умов проведення бою, фінансових та інших питань.

Про зрив бою повідомив менеджер Олександра Усика Егіс Клімас у середу, 22 березня, заявив журналіст Стів Кім. Раніше боксери домовилися про угоду, яка передбачала 30% доходу Олександру Усику та 70% – Тайсону Ф'юрі. Український чемпіон пристав на пропозицію за умови, що Ф'юрі пожертвує 1 млн фунтів на допомогу Україні. Спортсмени навіть узгодили дату проведення бою – поєдинок планували на 29 квітня.

«Щойно поговорив телефоном з Егісом Клімасом. Він заявив, що команда Усика припиняє спроби влаштувати бій із Ф'юрі 29-го квітня і тепер виконуватиме свої обов'язки перед обов'язковими претендентами», – повідомив Стів Кім.

Олександр Усик згорнув свій тренувальний табір та перегруповується з командою, щоб дати бій іншому обов'язковому опоненту, повідомило видання ESPN. Першим у черзі на бій з Олександром Усиком є регулярний чемпіон WBA Даніель Дюбуа – британський боксер, який виступає у важкій вазі.