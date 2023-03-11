Олександр Усик (ліворуч) і Тайсон Ф’юрі (праворуч) після бою за титул чемпіона світу за версією WBC в надважкій вазі на стадіоні «Тоттенхем Хотспур» у Лондоні, Англія, 3 грудня 2022 року

Український боксер-суперважковаговик Олександр Усик і британський боксер Тайсон Ф’юрі домовилися про проведення бою на лондонському стадіоні «Вемблі». В разі перемоги Усика, він стане абсолютним чемпіоном світу з боксу.

Проведення цього поєдинку певний час були під питання, оскільки сторони не могли узгодити розподіл гонорарів. Команда Ф’юрі наполягала на тому, щоб саме британець отримав 70% гонорару, а Усик – 30. Зрештою, Усик ці умови прийняв.

«Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію 70% на 30%, щоб битися 29 квітня на «Вемблі». Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів відразу після бою. І за кожен день твоєї затримки ви заплатите 1% зі свого гаманця українцям. Домовились?» – сказав Усик. у відеозверненні до Ф’юрі, пише «Суспільне Спорт».

Перед цим Ф’юрі закликав Усика підписати контракт, назвавши його «потворним виродком».

Пізніше Ф’юрі повідомив, що вже почав підготовку до поєдинку. Водночас у відео він не сказав нічого про те, чи пожертвує мільйон фунтів Україні після бою.

«Сьогодні перший день моїх тренувань у підготовці до бою з Усиком. Мені не потрібно шість чи чотири місяці, у мене є шість тижнів і тиждень відпочинку. Я збираюся нав’язати свою волю цьому маленькому підлому виродку. Вставайте, хлопці, не можу дочекатися, щоб правити Британією», – сказав Ф’юрі.

36-річний Усик утримує пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Залишається непереможеним після 20 професійних поєдинків, у 13 з яких здобував дострокові перемоги. Останній бій провів у серпні 2022 року, коли роздільним рішенням суддів здолав Ентоні Джошуа.

34-річний Ф'юрі - чемпіон світу в гевівейті за версією WBC. У 34 професійних поєдинках здобув 33 перемоги (24 - достроково), звівши ще один бій до нічиєї. В останньому поєдинку в грудні 2022-го здолав Дерека Чисору технічним нокаутом у десятому раунді.