Олександр Усик долучився до збору коштів на генератори для лікарень України

Український боксер, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик пожертвував 50 тис. доларів на закупівлю електрогенераторів для українських лікарень.

«Олександр Усик передав 50 000 $ на генератори для українських лікарень!», – повідомило Міністерство охорони здоров’я у четвер, 1 грудня.

Відомий боксер долучився до проекту United24, який продовжує масштабний збір, щоб допомогти українським медикам, яким доводиться рятувати життя при світлі ліхтариків. Приєднатись до ініціативи можна тут.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Усик вступив до лав київської тероборони, однак згодом виїхав з України заради підготовки до матчу-реваншу проти британця Ентоні Джошуа. Боксер пояснив, що спортивними перемогами він принесе більше користі для своєї держави.