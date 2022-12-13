Даніель Дюбуа став другим боксером, якого Усик отримав в якості обов'язкового суперника

WBA (Світова боксерська асоціація) призначила Олександрові Усику бій за титул чемпіона світу у надважкій вазі з британцем Даніелем Дюбуа. Про це організація повідомила 13 грудня на своїй сторінці у Twitter.

Зараз Усик володіє титулом чемпіона світу за версією WBA в суперважкій вазі, а також поясами IBF і WBO, які здобув у поєдинку з Ентоні Джошуа. З ним же Олександр провів перший захист титулів, перемігши британського екс-чемпіона у серпні 2022 року.

Рішення WBA про захист було обґрунтовано тим, що WBA – наступна в ротації боксерських організацій, які претендують на об'єднання титулів. Останній обов'язковий захист титулу WBA в надважкій вазі відбувся ще у вересні 2018 року, коли Ентоні Джошуа нокаутував росіянина Олександра Повєткіна.

Ймовірний суперник Усика Даніель Дюбуа володіє поясом WBA World у надважкій вазі. Наразі він провів 20 поєдинків, в 19 переміг (17 перемог Дюбуа здобув достроково), поступившись тільки британцю Джо Джойсу в 2020 році.

Дюбуа став другим боксером, якого Усик отримав в якості обов'язкового суперника. Перед цим IBF затвердила вимогу до Усика провести бій з обов'язковим претендентом Філіпом Хрґовичем. Але наразі Олександр Усик планує провести наступний бій проти британця Тайсона Ф'юрі, який у грудні захистив титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC, здолавши Дерека Чісору у 10-му раунді. Переможець потенційного бою Усик - Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу.