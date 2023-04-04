Даніель Дюбуа володіє поясом WBA World у надважкій вазі

Українського боксера Олександра Усика зобов'язали провести титульний захист чемпіонського титулу від Даніеля Дюбуа. Про це повідомляє офіційний Twitter WBA.

Усик мав провести бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі проти Тайсона Ф'юрі. Проте боксери не зуміли домовитися між собою щодо умов після тривалих перемовин. Невдача у перемовинах з Ф'юрі призвела до того, що Усик замість об'єднання титулів має провести захист своїх чемпіонських поясів. Першою у черзі стояла WBA, яка назвала офіційним претендентом Даніеля Дюбуа.

У WBA офіційно затвердили титульний захист для Усика, командам боксерів дали 30 днів на узгодження деталей бою, за інших обставин його виставлять на вільні торги.

Про старт перемовин з командою Дюбуа на початку квітня повідомляв промоутер українського боксера Олександр Красюк. Він також відзначив, що для проведення бою розглядаються Лондон та Манчестер.

Даніель Дюбуа володіє поясом WBA World у надважкій вазі. Наразі він провів 20 поєдинків, в 19 переміг (17 перемог Дюбуа здобув достроково), поступившись тільки британцю Джо Джойсу в 2020 році.