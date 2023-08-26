35-річний Денис Берінчик володіє поясом WBO International з 2018 року

Український професійний боксер Денис Берінчик учергове захистив пояс чемпіона WBO International у легкій вазі. В андеркарді поєдинку Олександра Усика і Даніеля Дюбуа він переміг шведа Ентоні Їгіта одностайним рішенням суддів: 117-111, 115-113, 116-112.

Свою перемогу Денис Берінчик присвятив українським героям, які загинули на війні проти агресора Російської Федерації. Зазначимо, що цю відповідь (на перше запитання) він дав російською мовою, проте потім виправився і надалі відповідав українською.

35-річний Денис Берінчик володіє поясом WBO International з 2018 року. Відтоді він захистив його вісім разів, зокрема двома нокаутами. Загалом у професійному боксі українець здобув 18 перемог у 18 матчах.

З 31-річним Ентоні Їгітом Берінчик вже зустрічався на Олімпіаді у 2012 році, де українець переміг. Загалом швед провів у професійному боксі з 2013 року 28 боїв, у яких здобув 24 перемоги. Цього року він вже змагався чемпіонський титул WBO Inter-Continental у легкій вазі проти американця Кейшона Девіса, проте також поступився.