Денис Берінчик переміг одностайним рішенням суддів

Український боксер Денис Берінчик у напруженому бою проти росіянина Іси Чанієва захистив титул чемпіона за версією WBO International у легкій вазі. Бій відбувся увечері 18 грудня в Броварах, Берінчик переміг одностайним рішенням суддів.

33-річний Денис Берінчик – срібний призер Олімпіади-2012, який з 2015 року виступає на професійному ринзі. Три роки тому виграв вакантний титул чемпіона за версією WBO International в легкій вазі, який відтоді захистив 6 разів. У професійній кар’єрі провів 16 боїв і не зазнав жодної поразки.

29-річний Іса Чанієв провів на професійному ринзі 19 боїв, з яких виграв 15. У лютому 2019 році він програв у бою за вакантний титул чемпіона за версією IBF Річарду Коммі, якого минулого тижня переміг Василь Ломаченко.