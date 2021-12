Український боксер Василь Ломаченко переміг ганського суперника Річарда Коммі одностайним рішенням суддів – 117-110, 119-108, 119-108, та виграв пояс WBO Inter-Continental. Бій відбувся у Нью-Йорку на Madison Square Garden, у 7 раунді Коммі побував у нокдауні. Тепер Ломаченко є одним з претендентів на бій проти австралійця Джорджа Камбососа – абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

