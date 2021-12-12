Тепер Ломаченко є одним з претендентів на бій проти австралійця Джорджа Камбососа

Український боксер Василь Ломаченко переміг ганського суперника Річарда Коммі одностайним рішенням суддів – 117-110, 119-108, 119-108, та виграв пояс WBO Inter-Continental. Бій відбувся у Нью-Йорку на Madison Square Garden, у 7 раунді Коммі побував у нокдауні. Тепер Ломаченко є одним з претендентів на бій проти австралійця Джорджа Камбососа – абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Down goes Commey



The Ringside Cam of @VasylLomachenko’s masterful work #LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021

33-річний Василь Ломаченко – найбільш титулований український боксер. Колишній чемпіон світу в напівлегкій, другій напівлегкій та легкій вазі, чемпіон Олімпійських ігор 2008 та 2012 років. У професійному боксі провів 18 боїв, з яких програв тільки два, а 11 завершив нокаутом суперника.

34-річний Річард Коммі – ганський професійний боксер, який був чемпіоном світу за версією IBF у 2019 році. Коммі програв пояс американцю Теофімо Лопесу, який у жовтні 2020 року відібрав решту чемпіонських поясів у Ломаченка та став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. 27 листопада 2021 року Лопес програв усі титули Камбососу.