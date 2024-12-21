Грандіозне дійство стартує о 01:00 за київським часом

У ніч на 22 грудня у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді відбудеться бій-реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі. На кону дуелі не буде звання «абсолюта», адже українець відмовився від титулу IBF. Поєдинок відбудеться за пояси WBC, WBA та WBO. Окрім цього, переможець реваншу отримає особливий пояс, присвячений 50-річчю проведення бою між легендарними Мохамедом Алі та Джорджем Форманом, який визнаний одним з найкращих боїв минулого сторіччя.

Рефері грандіозного двобою стане Роберто Рамірес-молодший з Пуерто-Рико. Він вперше судитиме поєдинок за титул чемпіона світу в надважкій вазі. Найвідомішим боєм у його карʼєрі в гевівейті є зустріч Деонтея Вайлдера проти Маліка Скотта у 2014 році. Суддями бою стануть Херардо Мартінес з Пуерто-Рико, Пет Морлі з Чикаго та Фернандо Барбоза з Маямі.

Як Фʼюрі, так і Усик вже мають успішний досвід участі в чемпіонських поєдинках-реваншах. Так, британець після нічиєї двічі переконливо переміг американця Деонтея Вайлдера, а Усик у 2022-му ще раз здолав Ентоні Джошуа. У травневому бою, який Усик виграв роздільним рішенням суддів, Фʼюрі зазнав першої професійної поразки у кар'єрі – перервав безпрограшну серію з 35 поєдинків. Внаслідок цього британець втратив звання чемпіона світу в гевівейті за версією WBC.

FAVBET фаворитом протистояння вважає Олександра Усика. На його перемогу дають 1,72, тоді як успіх Тайсона Ф’юрі оцінюють у 2,25. Дострокова перемога обох боксерів котирується у 4,00, а нічия в 18,00. Завершення поєдинку нокаутом оцінюють в 11. Серед екзотичних варіантів – перемога Усика в перші 60 секунд (250,00).

Коли та де дивитись пряму трансляцію бою реваншу Усик – Ф’юрі

Прямий ефір з Ер-Ріяду буде доступний на каналі «MEGOGO Гонг». Він входить до підписок «Оптимальна», «Максимальна», «Спорт» та «MEGOPACK XL». Також у день бою буде запущено поп-ап канал у розділі «Телебачення» відеоплатформи. За традицією показ бою супроводжуватиме аналітична студія за участю журналістів та експертів. Точний час початку бою наразі невідомий, втім, попередній поєдинок між британцем та українцем, який також відбувся в Саудівській Аравії, розпочався близько 01:30 за київським часом.