Орієнтовно дійство стартуватиме о 01:00 за київським часом

У ніч на 22 грудня у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді відбудеться бій-реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі. На кону цього бою не буде звання «абсолюта», адже українець відмовився від титулу IBF, подарувавши його Даніелю Дюбуа. Поєдинок відбудеться за пояси WBC, WBA та WBO.

Коли та де дивитись пряму трансляцію

Прямий ефір з Ер-Ріяду буде доступний на каналі «MEGOGO Гонг». Він входить до підписок «Оптимальна», «Максимальна», «Спорт» та «MEGOPACK XL». Також у день бою буде запущено поп-ап канал у розділі «Телебачення» відеоплатформи. За традицією показ бою супроводжуватиме аналітична студія за участю журналістів та експертів. Точний час початку бою наразі невідомий, втім, попередній поєдинок між британцем та українцем, який також відбувся в Саудівській Аравії, розпочався близько 01:30 за київським часом.

Нагадаємо, що у ніч на 19 травня Усик переміг Тайсона Фʼюрі роздільним рішенням суддів (115:112, 114:113, 113:114), завдавши британцю дебютної поразки в карʼєрі. Українець став першим у XXI столітті абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі і першим, хто обʼєднав чотири пояси (до 2007 року для цього звання було досить трьох поясів – WBA, IBF і WBC).

37-річний Олександр Усик розпочав професіональну кар’єру у 2008 році. На двох чемпіонатах світу боксер здобув перші великі перемоги – бронзу у 2009 та золото у 2011. У 2012-му Усик на літніх Іграх в Лондоні став олімпійським чемпіоном. У 2013-му він провів свій перший бій на професійному рингу в першій важкій вазі. У вересні 2015-го Усик посів першу сходинку рейтингу WBO серед боксерів першої важкої ваги.

У 2018 році боксер вирішив перейти у найвищу вагову категорію і відтоді провів пʼять боїв – проти американця Чазза Візерспуна, британця Дерека Чісори, два проти британця Ентоні Джошуа, а також проти британця Даніеля Дюбуа. Усі вони завершилися перемогою українця. Загалом за свою кар’єру Усик досі жодного бою не програв.