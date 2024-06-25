Усик заявив, що пояс IBF — це його «подарунок» для двох британців на 21 вересня

Українець Олександр Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, віддавши титул IBF для поєдинку британських боксерів Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Про це він повідомив в Instagram 25 червня.

«Усім привіт. Ентоні та Даніель, слухайте, знаю, що пояс IBF важливий для вас. Назвемо це моїм подарунком на 21 вересня. Слава Богу за все! Слава Україні!» — сказав у своєму відеозверненні Олександр Усик.

У пості до відео чемпіон також позначив Джошуа та Дюбуа, заявивши, що пояс IBF — це його «подарунок для них» на 21 вересня, коли, попередньо, має відбутися бій між британцями.

До слова, 19 травня 37-річний Олександр Усик переміг британця Тайсона Фʼюрі на рингу в Ер-Ріяді, що в Саудівській Аравії. Поєдинок тривав усі 12 раундів. У дев’ятому раунді Усик відправив Ф'юрі до нокдауну, але той зміг продовжити бій. Зрештою, Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114). Відтак Олександр Усик став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, і першим в еру чотирьох поясів. Реванш двох боксерів запланований на 21 грудня 2024 року.

Захист пояса IBF: що відомо

Нагадаємо, 25 вересня 2021 року у Лондоні Олександр Усик уперше переміг британця Ентоні Джошуа і забрав його чотири чемпіонські пояси у найпрестижнішій надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Через майже рік у серпні 2022-го у бою-реванші з ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа Усик відстояв усі свої чемпіонські пояси.

У травні 2023 року у Вроцлаві Олександр Усик захистив звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF у бою проти британця Даніеля Дюбуа. Поєдинок боксерів завершився у дев'ятому раунді перемогою українця технічним нокаутом.

У травні 2024 року стало відомо, що Усика можуть позбавити титулу IBF через неможливість проведення обов’язкового захисту титулу у бою з хорватом Філіпом Хрговичем на користь реваншу з Тайсоном Ф’юрі. Видання World Boxing News з посиланням на промоутера Усика повідомляло, що український боксер попросив IBF, щоб у нього залишили титул до реваншу з Ф’юрі.